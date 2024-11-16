وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان موقف تنفيذ مشروع تطوير "منطقة سور مجري العيون"

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، موقف تنفيذ مشروع تطوير "منطقة سور مجري العيون"، بمحافظة القاهرة، والذى يجرى تنفيذه ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، والتى تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، ضمن جهود الدولة لتطوير العمران القائم، ويرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأشار وزير الإسكان إلى أنه يجرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير "منطقة سور مجري العيون"، وتشمل 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلي فندق "سيتم تشغيله وإدارته من خلال إحدى أكبر الشركات العالمية"، ومول تجارى إدارى ترفيهى، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف.



وأشار الوزير إلى أنه جار إعداد التصميمات للبدء فى تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الثانية من مشروع تطوير "منطقة سور مجري العيون"، والذى يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى.

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