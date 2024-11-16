الداخلية تمنح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح

قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء والنزيلات (زيارة إستثنائية) خلال الفترة من يوم 16/11/2024 حتى 5/12/2024 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء وذلك بمناسبة حملة "الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" والتى ستبدأ فعالياتها خلال الفترة من 25/11/2024 حتى 10/12/2024.. وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

كما أنه يأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .