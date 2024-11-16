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السبت 16 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تمنح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 قررت وزارة الداخلية  منح جميع النزلاء والنزيلات (زيارة إستثنائية) خلال الفترة من يوم 16/11/2024 حتى 5/12/2024 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء وذلك بمناسبة حملة "الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" والتى ستبدأ فعالياتها خلال الفترة من 25/11/2024 حتى 10/12/2024.. وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.
كما أنه يأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

زيارة إستثنائية لنزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل حملة الـ 16 يوم لمناهضة