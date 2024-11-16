جامعة كفر الشيخ تشارك ببرنامج "سفراء الهوية المصرية"

شاركت جامعة كفر الشيخ، في برنامج "سفراء الهوية المصرية"، الذي نظمه الاتحاد المصري لطلاب الجامعات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بمعسكر إعداد القادة بحلوان، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء إنسان).

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ وإشراف إيهاب جاد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالجامعة.

ويأتي هذا المعسكر ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي تنظمها الجامعة لتطوير مهارات الطلاب بمختلف المجالات الوطنية والاجتماعية، وحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز الهوية الوطنية المصرية وغرس قيم القيادة بين شبابها.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ على أهمية هذه البرامج في تأهيل طلاب الجامعة وصقل شخصياتهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا لتطوير طلابها في مختلف المجالات، بما يسهم في إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل، مضيفا أن دور الشباب لا يقتصر فقط على المشاركة، بل يمتد ليشمل الابداع والابتكار وطرح الأفكار الجديدة التي تسهم في حل التحديات التي تواجه المجتمع.

وأشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إلى أن المعسكر شارك فيه مجموعة من الطلاب المتميزين من مختلف كليات الجامعة، حيث خضعوا لعدد من ورش العمل والمحاضرات التي تناولت موضوعات حول الهوية المصرية، وأهمية الحفاظ على التراث الثقافي، بالإضافة إلى تدريبهم على مهارات القيادة والعمل الجماعي.

وعبر الطلاب المشاركين عن تقديرهم لهذه التجربة الفريدة التي ساعدتهم في تعزيز روح الانتماء للوطن وفهم أعمق لهويتهم الثقافية، مؤكدين أنهم سيسعون إلى نقل ما تعلموه إلى زملائهم في الجامعة والمجتمع.

يذكر أن برنامج سفراء الهوية المصرية يأتي استكمالا لمشاركة قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي في مبادرة "بداية" من خلال بداية قادة الجامعات المصرية التي عقدت مؤخرًا في شرم الشيخ.

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