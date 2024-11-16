تعاملات نشطة لسوق العملات المشفرة.. و"بيتكوين" ترتفع 16%

ارتفعت عملة "بيتكوين" بأكثر من 16% خلال الأسبوع الماضي، محققة أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق عند 93265 دولارا قبل أن تشهد تراجعا طفيفا في تعاملات نهاية الأسبوع، وذلك عقب فوز"دونالد ترامب" - الداعم الأكبر للعملات الرقمية - بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وارتفع سعر عملة "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم /السبت/بنسبة 1.26% إلى 91.165 ألف دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".

وصعدت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 1.81 تريليون دولار.. في حين هبط حجم التداولات على بيتكوين إلى 75.74 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت العملات المشفرة ارتفاعا ملحوظا بإجمالي مكاسب بلغت 446 مليار دولار، مدفوعة بالتوقعات المرتبطة بدعم "دونالد ترامب" المتوقع خلال فترة رئاسته المقبلة.

ووفقا لتقرير منصة "كريبتو كوانت" الأسبوعي، فإن المستوى الحالي لعملة "بيتكوين" لا يزال خارج منطقة المبالغة في التقييم، وقد تستهدف العملة مستويات تتجاوز 100 ألف دولار في الأسابيع القادمة.

ومع ذلك، نصح التقرير المتداولين بالحذر، حيث بدأ بعض المستثمرين في "بيتكوين" وعمال التعدين بجني الأرباح، مما يزيد من ضغط البيع ويدفع بالعملة إلى مستوى 78 ألف دولار قبل أن تستأنف الاتجاه الصاعد.

وقام بعض المستثمرين وعمال التعدين في "بيتكوين" بتحقيق أرباح بعد الارتفاعات القياسية لهذا الأسبوع، حيث أظهرت البيانات أن بعض المعدنين الكبار لـ"بيتكوين" قد خفضوا حيازاتهم لجني بعض الأرباح بعد أن وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة.

وفي سياق متصل، سجل احتياطي عملة "بيتكوين" في منصات تداول العملات الرقمية أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2018، حيث أظهرت بيانات “CoinGlass” تدفقات خارجة بلغت 30 ألف بيتكوين، بقيمة 2.7 مليار دولار، خلال الأسبوع الماضي، و85 ألف بيتكوين بقيمة 7.6 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

فمنذ بداية العام، تراجعت كمية بيتكوين المحتفظ بها في منصات تداول العملات الرقمية من 2.72 مليون إلى 2.3 مليون، مع توجه المستثمرين إلى التخزين طويل الأجل في المحافظ الخاصة.

وتزامن هذا الاتجاه مع زيادة الاستثمار المؤسساتي في بيتكوين من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، التي تمتلك حاليا مليون بيتكوين.

وبرزت شركة “BlackRock” كأكبر حامل مؤسساتي للعملة، بإدارة أكثر من 470 ألف بيتكوين بقيمة 41 مليار دولار.

ويعزز انخفاض احتياطي بيتكوين في منصات التداول، إلى جانب هيمنة الحائزين على المدى الطويل وصناديق الاستثمار المتداولة، من مرونة السوق ويمهد الطريق لاحتمال ارتفاعات سعرية جديدة.