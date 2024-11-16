ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43 ألفا و799 شهيدا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم /السبت/، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 43 ألفا و799 شهيدا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها إلى 103 آلاف و601 مصاب، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 35 شهيدا و111 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية.