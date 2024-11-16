ads
السبت 16 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43 ألفا و799 شهيدا

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم /السبت/، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 43 ألفا و799 شهيدا منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها إلى 103 آلاف و601 مصاب، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 35 شهيدا و111 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

غزة الاحتلال الإسرائيلي