إسبانيا واليونان وإيطاليا في صدارة منتجي زيت الزيتون رغم ضعف موسم الحصاد الأخير

احتلت ثلاث دول أوروبية وهي "إسبانيا واليونان وإيطاليا" صدارة منتجي زيت الزيتون في العالم رغم ضعف موسم الحصاد الأخير.

وتوقعت وزارة الزراعة في إسبانيا - في تقرير لها اليوم /السبت/ - أن يرتفع محصول الزيتون هذا الموسم بنسبة 48 % ليصل إلى 1.26 مليون طن مقارنة بالعام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن إسبانيا لا تزال أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم بالرغم من أن موسم الحصاد الأخير كان أسوأ مما كان عليه منذ فترة طويلة بسبب الطقس.

ومن جانبها، توقعت اليونان زيادة في إنتاجها من زيت الزيتون من 150 ألف طن إلى 230 ألف طن بالرغم خسائر موسم الحصاد الأخير.

وفي سياق متصل، رجح تقرير زراعي أن يكون إنتاج زيت الزيتون في إيطاليا أقل من العام الماضي.

ووفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الزراعي الإيطالي يمكن أن ينتج محصول هذا العام حوالي 220 ألف طن فقط من زيت الزيتون، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 32 % مقارنة بالعام الماضي (حوالي 330 ألف طن).