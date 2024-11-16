إيران تنفي لقاء مندوبها لدى الأمم المتحدة مع إيلون ماسك

فت وزارة الخارجية الإيرانية، لقاء مندوب ايران لدى الأمم المتحدة مع مستشار الرئيس الأمريكي الجديد إيلون ماسك.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي" - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم السبت - بشكل قاطع "الادعاء" الذي أثير في بعض وسائل الإعلام الأمريكية حول لقاء إيلون ماسك مع الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك، مبديا استغرابه من "نطاق الإعلام الأمريكي في هذا الصدد".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد ذكرت أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الذي لعب دورا فعالا في فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الامريكية، التقى مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في اجتماع سري بنيويورك لمناقشة سبل نزع فتيل التوترات بين البلدين.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدرين إيرانيين، لم تذكر أسماءهما، قولهما: "التقى المستشار المقرب للرئيس المنتخب دونالد ترامب إيلون ماسك، مع مندوب إيران في الأمم المتحدة يوم الاثنين في نيويورك لإجراء محادثة حول الحد من التوترات بين إيران والولايات المتحدة، حيث جرى اللقاء في مكان سري واستمر لأكثر من ساعة، وقد قيمت النتائج بأنها إيجابية".