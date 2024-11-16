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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنفيذ مجموعة من الحواجز الخرسانية بطريق بورسعيد المطرية.. صور

تنفيذ مجموعة من الحواجز
تنفيذ مجموعة من الحواجز الخرسانية بطريق بورسعيد المطرية
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بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، تنفيذ أعمال وضع مجموعة من الحواجز الخرسانية بطريق "بورسعيد ـ المطرية" بجنوب بورسعيد، وذلك لمواجهة ومنع مرور سيارات النقل الثقيل التي تخالف اللوحات الإرشادية والتحذيرات الموجودة بالطريق في نطاق محافظة بورسعيد والتي تمنع مرور سيارات النقل الثقيل، وذلك بالتنسيق بين حي الجنوب وإدارة مرور بورسعيد.

وجاري تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من الحواجز الخرسانية بالطريق، حفاظا على سلامة المواطنين.

وأهابت محافظة بورسعيد، في بيان لها، بقائدي سيارات النقل الثقيل الالتزام بالتعليمات وعدم السير على طريق "بورسعيد ـ المطرية" طبقا للتحذيرات واللوحات الإرشادية الموجودة بالطريق، مشددة أنه من يخالف التعليمات سيتعرض للمسائلة القانونية.

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