"التدفئة" ترفع استهلاك الصين من الغاز الطبيعي 50% بحلول 2040

توقع محللون دوليون أن تزيد الصين استهلاكها من الغاز الطبيعي بأكثر من 50% بحلول عام 2040، حيث يشهد الطلب على الغاز الطبيعي في الصين نموًا سريعًا مدفوعًا بالتدفئة الحضرية والطهي والاستخدام الصناعي.

وقال المحللون من مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا - في ورقة بحثية حديثة - إنه "في حين أن معظم الطلب الجديد جاء من المستهلكين الصناعيين، فإن الطلب على التدفئة والطهي في المناطق الحضرية ارتفع بشكل أسرع بكثير"، موضحين أن 10٪ مقابل 8٪ لاستهلاك الغاز الصناعي، متوعين تسارع هذا الاتجاه.

وذكرت الورقة البحثية أن الصين تعد أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، كما يشهد إنتاج الغاز المحلي في الصين ارتفاعا مما يقلل من الاعتماد على الواردات، مشيرة إلى أن الصين تظل محط اهتمام تجار النفط لسنوات عديدة بفضل طلبها الكثيف على الوقود، كما توشك حاليا على تقديم نفسها كمنتج في مجال الغاز الطبيعي أيضًا.

وأوضحت الورقة البحثية أنه في العام الماضي، بلغ استهلاك الصين من الغاز الطبيعي 394.5 مليار متر مكعب، أي بزيادة سنوية قدرها 7%.

