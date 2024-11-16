بتكلفة 105 ملايين جنيه.. وزير العدل يتابع إنشاء محكمة الرياض بكفر الشيخ

ناقش المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، عددًا من الملفات المهمة، التي تعزز دور القطاع القضائي في المحافظة، وسرعة إجراءات التقاضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المثمر بين وزارة العدل ومحافظة كفر الشيخ، بهدف تحسين وتطوير الخدمات القضائية وتلبية احتياجات المواطنين في المجال القانوني، وميكنة الخدمات

وتأتي هذه الزيارة في ضوء احتفالات «العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ الـ 68 في ذكرى انتصار معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي 4 نوفمبر 1956، ملحمة قواتنا البحرية الباسلة».

جاء ذلك بحضور المستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار حلمي محمود، المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا، والمستشار شفيق أحمد الجنك، رئيس محكمة كفرالشيخ الإبتدائية، والمستشار منير صالح، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة العدل ومحافظة كفر الشيخ.

وخلال الاجتماع بحث وزير العدل ومحافظ كفر الشيخ، سبل تطوير البنية التحتية للمرافق القضائية وتطوير عدد من المحاكم، ومتابعة أعمال إنشاء محكمة الرياض، وميكنة الخدمات بالمحاكم ومقرات الشهر العقاري، في محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مناقشة آليات تسهيل الإجراءات القضائية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد وزير العدل أن الوزارة تعمل على دعم وتطوير كافة المرافق والمنشآت القضائية في جميع المحافظات، وكفر الشيخ تحظى باهتمام كبير فى تطوير عدد من المحاكم ومقرات الشهر العقاري وتعزيز البنية المعلوماتية والرقمية لمكاتب التوثيق، بما يتماشى مع رؤية الحكومة في تحديث وتطوير جميع الخدمات الحكومية.

أشار وزير العدل إلى متابعة أعمال إنشاء محكمة الرياض الجديدة بتكلفة 105 مليون جنيه، تتضمن 5 طوابق، بالإضافة إلى الخدمات، وجارى الإنتهاء من أعمال التشطيبات بالمحكمة، موضحًا أن المحكمة الجديدة خطوة تنموية متميزة للقضاء والتقاضي، وتسريع إجراءات التقاضي، وتوفير العدالة الناجزة للمواطنين، وتتميز محكمة الرياض الجديدة بتصميمها الحديث وتجهيزاتها المتطورة، حيث تتضمن قاعات محاكم واسعة ومهيأة لإستقبال المواطنين، بالإضافة إلى مكاتب للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ومرافق أخرى لخدمة المتقاضين.

ورحب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، معربًا عن سعادته بزيارة وزير العدل، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المثمر بين وزارة العدل والمحافظة لتعزيز سبل التنمية المستدامة وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بدور وزراة العدل في تطوير عدد من المحاكم ومكاتب التوثيق، وتنفيذها طبقا لتوجهات الدولة بتقديم خدمات قضائية رقمية تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة وانطلاق مصر نحو عالم التحول الرقمي في جميع الخدمات التي تقدمها الدولة، لافتًا إلى الدور الفعال الذي تقوم به وزارة العدل في تحسين أداء النظام القضائي في المحافظة، منوهًا على أهمية تفعيل التعاون المستمر بين الوزارة والمحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتوفير بيئة تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة لأهالينا بكفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين في محكمة الرياض الجديدة، بما فى ذلك توفير ساحة لإنتظار السيارات، وخدمات الإنترنت، وخدمات الترجمة الفورية، وغيرها من الخدمات التى تسهل على المواطنين الحصول على حقوقهم في ظل الجمهورية الجديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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