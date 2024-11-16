في لقائه بأعضاء هيئة التدريس والعاملين.. رئيس جامعة المنيا: كلية الهندسة بيت للخبرة

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، على قيام الجامعة بتعديل وتحديث اللوائح المالية الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص لزيادة موارد الجامعة والكليات تماشيا مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي لتحويل جامعة المنيا إلى جامعه منتجة.

وأشاد رئيس الجامعة بكلية الهندسة باعتبارها بيت الخبرة ومركزا للاستشارات والدراسات الفنية ومرجعا علميا وعمليا لكافة المشروعات القومية التي تنفذ بالجامعة وكافة أنحاء المحافظة من خلال اساتذتها المتخصصين في كافة المجالات الهندسية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته كلية الهندسة بالجامعة بحضور الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة السابق والدكتور ماهر جابر رئيس الجامعة الأسبق والدكتور مصطفى محمود عميد كلية الهندسة والدكتور أبو هشيمة مصطفى المستشار الهندسي لرئيس الجامعة ولفيف من العمداء والوكلاء السابقين ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين لالقاء الضوء على التحديات والصعوبات التي تواجه منظومة التعليم الجامعي بصفة عامة والهندسي بصفه خاصه للبحث عن حلول لمواجهة هذه التحديدات في إطار رؤية مصر 2030.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة قيام كلية الهندسة بطرق الأبواب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات العملاقة التي تقدمها الدولة بمحافظة المنيا كمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والمشروع القومي لتبطين الترع والمصارف المائية وغيرها من المشروعات القومية إضافة إلى انشاء برامج بيئية جديدة إلى جانب برنامجي الميكاترونيات والبتروكيماويات.

مضيفًا أن قسم هندسة السيارات والجرارات بالكلية قدم للقطاع الهندسي مقترح برنامج هندسة المركبات الكهربائية والذكية تماشيا مع توجه الدولة لانتاج السيارات الكهربائية منخفضة السرعة ونيتها في انتاج اول 100 سيارة تجريبية.

واستعرض رئيس جامعة المنيا خلال اللقاء ما دار في ورشة العمل الذي تم عقدها مؤخرا تحت عنوان " الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي" لتيسير إجراءات الاستثمار والكشف عن المزايا الاستثمارية للاستثمار في التعليم العالي.

مشيرا إلى انه اعطي توجيهاته لتطوير الوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة وتذليل كافة العقبات لضمان تحقيق عائد وربح وذلك من خلال انشاء مراكز ومنافذ للتسوق وبيع منتجات كلية الزراعة ذات الجودة العالية من البان ودواجن ولحوم وخضروات.

وأضاف أن الجامعة كانت سباقة في الاستفادة من المباني الخاصة فأنشأت الإسكان المتميز للطلاب بخدمات فندقية جيدة ووصل عدد الاسرة الى 90 سرير واحلال وتجديد فندق الجامعة ليكون 4 نجوم بسعة 196 غرفة و14 جناح.

وردا على استفسارات واسئلة الحضور والتي تركزت على المشاريع البحثية الدولية أوضح ان الجامعة وافقت على 23 مشروعا بحثيا بشرط استفادة الكلية من المشروع وشراء أجهزة وانشاء معامل.

وأجاب الدكتور عصام فرحات قيام الجامعة بالاستفادة من المزارع السمكية والدواجن معلنا عن خطة شاملة لتطوير القطاع كما أجاب عن طلب تفعيل جمعية الإسكان بالجامعة وتنشيطها خلال الفترة المقبلة مؤكدا انه تم تشكيل مجلس إدارة جديد.

شهد اللقاء الدكتور رمضان بسيوني عميد الكلية السابق والدكتور محمد مؤنس عميد الكلية الأسبق والدكتور احمد البدوي رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالمنيا ووكيل النقابة العام للمهندسين والدكتور عادل عبد الحميد وكيل الكلية، والدكتور صدقي التهامي وكيل الكلية السابق.

IMG-20241116-WA0065

IMG-20241116-WA0066

IMG-20241116-WA0064

IMG-20241116-WA0063

IMG-20241116-WA0062

IMG-20241116-WA0059

IMG-20241116-WA0060

IMG-20241116-WA0061

IMG-20241116-WA0056

IMG-20241116-WA0058

IMG-20241116-WA0054

IMG-20241116-WA0055

IMG-20241116-WA0053