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السبت 16 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مواعيد إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية

قرعة الحج
قرعة الحج
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 تقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20/11/2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2024.. على النحو التالى:  
الأربعاء الموافق 20/11/2024
 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الشرقية - مطروح).
الخميس الموافق 21/11/2024
 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية –دمياط).
السبت الموافق 23/11/2024
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان جنوب سيناء).
الأحد الموافق 24/11/2024
 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفرالشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – الغربية– بنى سويف).  
الإثنين الموافق 25/11/2024
 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحرالأحمر – الأقصر – الفيوم– المنوفية).
الثلاثاء الموافق 26/11/2024
 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا - شمال سيناء – القليوبية).

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