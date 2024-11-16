المصري يستعد للزمالك بمباراة ودية أمام دايموند

يواجه الفريق المصري البورسعيدي فريق دايموند، اليوم السبت، أحد فرق القسم الثاني في مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولية، استعدادُا لمباراة الزمالك القادمة.

وحرص علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، على الاجتماع باللاعبين استعدادًا للزمالك، ووجه عدد من النصائح الفنية اللاعبين، مؤكدًا على اتاحة الفرصة للجميع خلال المباريات المقبلة.

وبدأ فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، في اللقاء المقرر إقامته في الثامنة مساء السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 48 ساعة التي منحها علي ماهر مدرب المصري، للاعبين، عقب التعادل مع الجونة سلبيا في الأسبوع الثاني من الدوري.