هالة صدقي: "إش إش" أول مسلسل ينتهي قبل رمضان

أشادت الفنانة هالة صدقي، بأسرة عمل مسلسل "أش أش"، بعد أن انتهى تصوير المسلسل والمنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

ونشرت الفنانة هالة صدقي على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره لفريق العمل لتشارك بها جمهورها.



وعلقت الفنانة هالة صدقي على الصورة "فركش لأسرة مسلسل أش أش، اول مسلسل ينتهي تصويره قبل رمضان، ربنا يكتبلنا النجاح بيكم بأجمل وأصدق جمهور".

هالة صدقي

المسلسل بطولة مي عمر، هالة صدقي، انتصار، دينا، ادوارد، ماجد المصري، والإخراج محمد سامي.

شاركت الفنانة هالة صدقي مع المخرج محمد سامي في مسلسل"جعفر العمدة"، المسلسل بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، مي كساب، ايمان العاصي، منذر ريحانه، عصام السقا، والإخراج محمد سامي.