الأهلي سيدات يفوز بـ4 أهداف على الطيران بقيادة إكرامي فرج

حقق النادي الاهلي لكرة القدم النسائية مواليد 2006 بقيادة الكابتن إكرامي فرج المدير الفني، فوزا ثمينا ب٤ أهداف مقابل هدف، على فريق الطيران خلال الجولة الثانية من بطولة الدوري لمواليد ٢٠٠٦.

وسيطر الأهلي على مجريات اللعب أغلب أوقات المباراة، وأحرزت الأهداف كلا من جنى حسين ومريم جمال ومريم خميس.

ويقام دوري الناشئات مواليد 2006 بنظام المجموعتين على دورين ذهابًا وإيابًا، وتضم كل مجموعة 11 فريقًا، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المرحلة النهائية بالبطولة على دورين لتحديد بطل المسابقة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2006 كلا من علي سعيد مديرًا فنيِّا، وأميرة محمد مدربًا عامُّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًّا للقطاع، ورشا السعدني المدير الإداري، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.