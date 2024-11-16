الأمم المتحدة ترشح 20 قرية لمسابقة "الوجهات الريفية 2025"

كشفت اليوم، منظمة الأمم المتحدة للسياحة، عن قائمة أفضل 55 قرية سياحية في مسابقة الوجهات الريفية لعام 2024، والتي شملت قريتين من مصر هما: أبو غصون بمحمية وادي الجمال بالبحر الأحمر، وغرب سهيل بأسوان.

كما أعلنت المنظمة، عن القرى العشرين المختارة حتى الآن للمشاركة في برنامج الترقية للمسابقة عن عام 2025، وشملت القائمة:

القرى العشرين المختارة للمشاركة في برنامج الترقية هذا العام هي:

Breb، رومانيا

Campo Ramón، الأرجنتين

Cap Malheureux، موريشيوس

Cascas، بيرو

Choshuenco، تشيلي

Dhudmaras، الهند

Lens، سويسرا

Malalcahuello، تشيلي

Mexcaltitán de Uribe، المكسيك

Mittelberg، النمسا

Pals، إسبانيا

Piedades Sur، كوستاريكا

Polovragi، رومانيا

San Juan Bautista، تشيلي

Santa Catarina Palopó، غواتيمالا

Seonhakdong، جمهورية كوريا

Shirayama، اليابان

St. Leonhard in Pitztal، النمسا

Yamakoshi، اليابان

Yörük، تركيا

وستقام دعوة تقديم الطلبات للنسخة الخامسة في أوائل عام 2025، مما يفتح فرصة جديدة للوجهات الريفية لمشاركة مبادراتها الملهمة والحصول على اعتراف عالمي كأبطال للتنمية الريفية.

من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي: "السياحة أداة حيوية للإدماج وتمكين المجتمعات الريفية من حماية وتقدير تراثها الثقافي الغني مع دفع التنمية المستدامة.. ولا تعترف مبادرة أفضل القرى السياحية بالإنجازات الرائعة لهذه القرى فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على القوة التحويلية للسياحة. من خلال الاستفادة من أصولها الفريدة، يمكن لهذه المجتمعات تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التقاليد المحلية، وتحسين نوعية الحياة لسكانها.. نحن نحتفل بالقرى التي تبنت السياحة كمسار لتمكين ورفاهية المجتمع، مما يدل على أن الممارسات المستدامة يمكن أن تؤدي إلى مستقبل أكثر إشراقا للجميع ".

وتم إطلاق مبادرة أفضل القرى السياحية من قبل الأمم المتحدة للسياحة في عام 2021 لتعزيز دور السياحة في المناطق الريفية، والحفاظ على المناظر الطبيعية، والتنوع الثقافي، والقيم المحلية، والتقاليد الطهوية، وتنمو شبكة أفضل القرى السياحية (BTV) كل عام، ومع الإعلان عن أعضائها الجدد البالغ عددهم 75، أصبحت 254 قرية الآن جزءًا من أكبر مجتمع للوجهات الريفية في العالم.