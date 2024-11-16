مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالحوامدية

لقي طالب في منتصف عقده الثاني مصرعه جراء اصطدام قطار بجسده بقرية أم خنان بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد محمد فهمي رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بأحد الأشخاص بقرية أم خنان بدائرة القسم، وعلى الفور انتقت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة طالب في منتصف عقده الثاني عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة صدمه قطار مما تسبب في مصرعه.

جري نقل الجثة إلي ثلاجة الميتشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.