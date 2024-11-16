افتتاح المقر الجديد لنيابة ثالث بمجمع النيابات ببني سويف الجديدة

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المقر الجديد لنيابة ثالث داخل مبنى مُجمّع الهيئة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

جاء ذلك بحضور وفد من أعضاء الهيئة، ضم المستشار سعد فريد، النائب الأول لرئيس الهيئة، والمستشار دكتور محمد أبو ضيف، أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد ناجح، وكيل إدارة النيابات للشؤون المالية، والمستشار غالب محي الدين، وكيل إدارة النيابات للشؤون الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح، مدير المراسم.

وعقب مراسم الافتتاح، تفقد المحافظ ورئيس الهيئة مبنى مجمع النيابات، الذي يقع على مساحة 1500 متر مربع بجوار بنك مصر، ويتكون المبنى من بدروم ودور أرضي وثلاثة طوابق علوية، تضم مكاتب إدارية، قاعات متعددة الأغراض، مناطق استقبال، إضافة لغرف خدمات،والذي تم تجهيزه بأحدث التجهيزات التقنيةالتي تدعم منظومة التحول الرقمي،بما يساهم في رفع كفاءة العمل داخل الهيئة.

ورحب محافظ بني سويف، بضيوف المحافظة من رئيس الهيئة وأعضائها، مؤكدًا أن القيادة السياسية كانت من أولوياتها دعم منظومة العدالة في مصر، وذلك من منطلق وإيمان راسخ بأن الدول تُبنى بالعدل وتُستدام بالحوكمة الرشيدة، مشيرا إلى أن الهيئة الموقرة للنيابة الإدارية تعد أحد ركائز منظومة العدالة في مصر، حيث تُعد الذراع المقوّم والداعم لمنظومة العمل التنفيذي والإداري، بما يساهم في دعم الجهود الحكومية لتحقيق تنمية شاملة تنعكس آثارها بشكل إيجابي على كافة نواحي حياة المواطن، لاسيما على مستوى جودة الخدمات.

وأكد المحافظ أن جهود الدولة المصرية، تحت القيادة السياسية، مازالت مستمرة لدعم منظومة العدالة، بما يشمل تطوير الهيئات القضائية ودعم قدرتها على أداء رسالتها بكفاءة وشفافية، وذلك ضمن رؤية تنموية شاملة تستهدف تحقيق نتائج مستدامة على كافة المستويات والقطاعات الخدمية والتنموية، ومن خلال روح الفريق الواحد والشراكة المثمرة بين كافة مؤسسات الدولة من ناحية والمجتمع المدني من ناحية أخرى مع تعظيم شراكة المواطن بأن يكون رقما مهما في تحقيق ما تسعى إليه الدولة وفقا لرؤية مصر 2030 .

وتقدم رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالشكر والتقدير لمحافظ بني سويف على حرصه المستمر في حضور كافة الفعاليات التي تخص الهيئة، ودعمه النوعي لكافة جهود أعضاء الهيئة في بني سويف، مشيدًا بتوجهات الدولة في دعم العمل القضائي والإداري، مؤكدا أن هذا الدعم المتواصل يُتوّج بمزيد من النجاحات التي تحقق أهداف الهيئة في نحو العدالة وحوكمة المؤسسات.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة سياسية واعية، ما زالت تدعم منظومة العدالة باعتبارها أولوية استراتيجية، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة، الأمر الذي يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار ويُسهم في تطور المجتمع بأكمله.

وأكد رئيس الهيئة على أن افتتاح المقر الجديد لنيابة ثالث في مجمع النيابات ببني سويف يأتي في إطار خطة الهيئة المستمرة لتحديث وتطوير مقارها على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتوفير بيئة عمل تضمن الكفاءة العالية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بشكل دائم على توفير الدعم اللازم لأعضائها من خلال تحديث التجهيزات وتطوير المقار، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة في أسرع وقت.

وفي ختام الفعالية، تم التأكيد على أهمية التعاون بين كافة الهيئات التنفيذية والقضائية، بما يساهم في تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين ودفع عجلة التنمية في جميع المجالات.