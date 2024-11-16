الإعدام شنقًا لسائق لاتهامه بقتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقًا لسائق لاتهامه بقتل شخص وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم، بعد الاصطدام به بسيارة ومر فوق جسده بها عدة مرات.

كما شرع في قتل 4 آخرين منهم شقيقا المجني عليه، بدائرة مركز الخانكة في محافظة القليوبية، وجاء ذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدي، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 4029/ 2024 مركز الخانكة والمقيدة برقم 126 لسنة 2024 كلي شمال بنها بأن المتهم سائق قام في 10 / 5 / 2023، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، قتل المجني عليه رامي محروس عبد المجيد علي، عمدًا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلاف سابق بينهما عقد العزم و بيت النية على قتله وأعد لذلك أداتي اعتداء "سيارة نقل، فأس".

كما عقد العزم على أن تتبعه بالسيارة قيادته وتحين الفرصة وما أن ظهر به صدمه بتلك السيارة فسقط أرضًا ومر من فوق جثمانه بالسيارة بنية إزهاق روحه، فأحدث إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، بأنه شرع في قتل المجني عليهم عبد المجيد محروس عبد المجيد على بكير محروس عبد المجيد علي، أحمد سامي عبد المجيد علي، أمين محمد أمين لبيب عمداً مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلاف سابق بينه و بين الثلاثة، عقد العزم و بيت النية على قتلهم و أعد لذلك أداتي اعتداء - "سيارة نقل، فأس"، وتتبعهم بالسيارة قيادته وتحين الفرصة و ما أن ظفر بهم صدمهم بتلك السيارة في بنية إزهاق روحهم، حال استقلالهم دراجتين بخاريتين فسقطوا أرضاً وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم وقوع إصابات جسيمة بهم وفرارهم من أمام السيارة قيادته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تلف عمدًا الدراجة البخارية والتي كان يستقلها المجني عليهما بأن اصطدم بها بالسيارة قيادته فجعلها غير صالحة للاستعمال وترتب على ذلك ضرراً مالياً على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز أداتي اعتداء "سيارة نقل، فأس" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغاً قانونياً.