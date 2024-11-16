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السبت 16 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يلتقي نظيرته اللاتفية

وزيرا خارجية مصر
وزيرا خارجية مصر ولاتفيا
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التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم ١٦ نوفمبر مع  "بابيا بيريز"، وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال منتدى صير بني ياس بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

وأكد الوزير عبد العاطي إهتمام مصر بتعزيز العلاقات مع لاتفيا، والحفاظ على دورية التشاور السياسي بين البلدين لتنسيق المواقف على المستوى الثنائي في مختلف المحافل، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ أسس التعاون بين البلدين ومدها لتشمل آفاق أوسع، مبدياً تطلع مصر لتعزيز التجارة المشتركة بين الجانبين. 

كما تباحث الوزيران حول أخر التطورات في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل علاقات الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين. كما تبادل الجانبان الرؤى أيضًا حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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