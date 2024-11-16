تعليق حركة الملاحة في مضيق الدردنيل التركي بسبب تعطل سفينة

أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية، اليوم السبت، توقف حركة السفن في مضيق الدردنيل في كلا الاتجاهين بسبب عطل ميكانيكي في ناقلة بضائع سائبة.

وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن السفينة كابت نيتشر التي يبلغ طولها 289 مترا واجهت مشكلة ميكانيكية قبالة ساحل مدينة جيليبولو، وأرسلت الوزارة ثلاثة زوارق قطر للمساعدة، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

ويربط المضيق بين بحر مرمرة وبحر إيجة وهو طريق لصادرات السلع الأولية من البحر الأسود إلى الأسواق العالمية، ويمتاز هذا المضيق بأهميته الكبيرة التي تتجلى في تأثيره الإيجابي على الاقتصاد التركي.

ويبلغ طول مضيق الدردنيل نحو 61 كيلومترًا، ويتراوح عرضه ما بين 1.2 و6 كيلومترات، أما عمقه فيتراوح بين 50 و60 مترًا.