ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43799 شهيدا و103601 مصابًا

أفادت الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43799 شهيدا و103601 مصاب منذ السابع من أكتوبر 2023، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ولفت الصحة الفلسطينية، أن 35 شهيدا و111 مصابا جراء ارتكاب الاحتلال 3 مجازر في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43764 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103490 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم