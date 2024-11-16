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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

صيانة وتشغيل السلالم الكهربائية بكوبري مشاة أرض اللواء بالعجوزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حي العجوزة بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة وتشغيل السلالم الكهربائية بكوبري مشاه أرض اللواء لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وذلك بعد تلقي شكواهم من توقف السلالم الكهربائية عن العمل وعدم تشغيلها بشكل دوري .
وتابع محافظ الجيزة قيام الحي بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن أعمال الصيانة بتوفير قطع الغيار اللازمة واصلاح العطل وتشغيل السلالم الكهربائية بكفاءة عالية موجها بالمتابعة الدورية للحفاظ عليه وللتأكد من عدم توقفه مجدداً لكونه يمثل أهمية قصوي لمواطني أرض اللواء المترددين عليه يومياً، وذلك للتسهيل على المواطنين . 
كما وجه المحافظ رئيس حي العمرانية بالاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين بشأن تحويل الوحدات السكنية الي تجارية بعدد من العقارات بعمارات ابو الفتوح . 
حيث قام حي العمرانية بالتعاون مع شرطة المرافق بغلق عدد من الوحدات بالعقار 11 و ١٢ مع رفع بعض حالات الإشغال التابعة للمنشأة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات في حال عدم التقدم بطلبات التصالح للمخالفات .

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