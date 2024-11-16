غدا.. الثقافة تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لمدرسة "خضير البورسعيدي"

يحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، بتخريج الدفعة الثانية من طلبة مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي، بفرعيها ببيت السحيمي وبورسعيد، وذلك بمقر المدرسة بمركز الإبداع الفني ببيت السحيمي- شارع المعز- في السابعة مساء غدا الأحد 17 نوفمبر.

ومن المقرر حضور المعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة للمشروعات الفنية والثقافية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

ويشهد الحفل توزيع شهادات التخرج على الخريجين والذي يبلغ عددهم 29 طالب وطالبة من فرع المدرسة بالقاهرة و 13 من طلاب فرع بورسعيد، كما يشهد الحفل منح شهادات تقدير للقائمين على العمل بالمدرسة.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت عام 2021 عن تدشين مدرسة "خضير البورسعيدي" وفق بروتوكول تعاون بين صندوق التنمية وصندوق مكتبات مصر العامة، يهدف إلى تعزيز وصون الهوية المصرية العربية من خلال فنون الخط العربي وتشجيع الأجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية بمنهجه الصحيح لخلق أجيال جديدة من فناني الخط و تعزيز أساليبه في مواجهة البدائل الإلكترونية.

يذكر أن الدراسة بالمدرسة مجانية لمدة عامين، يدرس خلالها الطلاب أنواع الخطوط العربية المختلفة منها، "الخط الكوفي"، "الخط الديواني"، "خط الثلث"، "خط النسخ"، "خط الرقعة" وغيرها من الخطوط، ويتم تدريب الطلاب على يد نخبة من أساتذة وفناني الخط العربي تحت إشراف الفنان الكبير خضير البورسعيدي، شيخ الخطاطين ونقيب خطاطي مصر.