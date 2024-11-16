مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث تصادم 3 سيارات بالفيوم

لقي مواطن مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم وقع بين 3 سيارات بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب الي مستشفي الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي عند مطلع الكيلو 55 قبل مدخل الطريق الإقليمي بحوالي 5 كيلو متر، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة آخر وتم نقل الجثة والمصاب الي مستشفي الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

