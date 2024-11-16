وزير التموين لـ"البوابة نيوز": مبادرة سوق اليوم الواحد ستشمل جميع المحافظات

تسعى الحكومة جاهدة من خلال إقامة معارض للسع وأسواق اليوم الواحد، للقضاء على جشع التجار ومحاربة زيادة الأسعار.

وشهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين الافتتاح سوق اليوم الواحد في مدينة نصر، بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية للمواطنين، وأن السوق يضم نحو 50 سلعة متنوعة، مشيرًا إلى أن هناك خطط لإقامة أربعة أسواق إضافية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وقال وزير التموين في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إن المبادرة ستشمل جميع المحافظات تدريجيًا، حيث ستتيح هذه الأسواق للمواطنين فرصة الحصول على كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.

وأضاف، أن سوق اليوم الواحد بمدينة نصر يعد نموذج لتقديم السلع الغذائية بأسعار تنافسية وجودة عالية، وهو ما يعزز توجه الحكومة نحو دعم المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية بأسلوب جديد وفعال.

ولفت الوزير إلى أن سوق اليوم الواحد، تم طرح جميع السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية، بجانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بخصومات تصل إلي 25%.

وأكد على أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.