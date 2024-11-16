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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 10 حالات تعد على أراض ببنى مزار

ازالة ١٠ حالات تعدى
ازالة ١٠ حالات تعدى على ارض زراعية و بناء مخالف ببنى مزار
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تابعت اكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار ازالة التعديات على الاراضى الزراعية والبناء المخالف.ضمن الموجة ٢٤ لازالة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ١٠حالات ازالة للتعديات على الاراضى الزراعية و البناء المخالف ببنى مزار . حيث تم  ايقاف حالة حفر خوازيق بأبو درباله أمام كوبرى المحكمة والتحفظ على ٤ خلاطة وماكينه خوازيق بالحفار بديوان الوحدة المحلية ببنى مزار.و ايقاف حالة صبة  لدور ثانى علوى اخر شارع  ابو حشيش حى غرب وتم التحفظ على الخلاطة بالحملة الميكانيكية.

وايقاف حالة صبة  لدور ارضى اخر القماشين  بحى غرب وتم التحفظ على الخلاطة بالحملة الميكانيكية. و ايقاف حالة حفر لبشة امام النادى الرياضى بحى شمال.و إزالة حالة تعدى على أرض زراعية على مساحه ٦ قراريط بشلقام و تم تسليمها إلى جهة الولاية.

وإزالة ٤ حالات تعدى خارج الحيز العمراني وتم تسليم الأرض فضاء لجهة الولاية.و فك شد خشبية بقرية اشروبه لدور اول علوي على مساحة قيراط بحوض غطاس.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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الأراضي الزراعية وأملاك الدولة الموجة ٢٤ لإزالة التعديات بني مزار تعديات على الأراضي الزراعية مدينة بني مزار حالات تعدي حالات ازالة