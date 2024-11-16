كانوا رايحين الشغل.. مصرع وإصابة 4 شباب في حادث بطريق السويس- السخنة

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق السخنة السويس وتم نقل المتوفي إلى ثلاجة السويس والمصابين إلى مجمع السويس الطبي.

كانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق العين السخنة، ما أدى إلى وفاة شاب وإصابة 3 آخرين.

ووجه الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف بالسويس بعدد من سيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين إلى المجمع الطبي والمتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السويس.

وأكد شهود العيان أن المتوفي والمصابين الثلاث من محافظة السويس وكانوا في طريقهم إلى ميناء السخنة حيث يعملون مستخلصين جمارك بميناء السخنة.

وأضاف زملائه، أن المتوفي يدعي محمود وشهرته "ميخا" يبلغ من العمر 38 سنة متزوج ولديه أطفال وكان يستقل السيارة الملاكي مع زملائه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحادث.