جامعة المنوفية تنظم قافلة التصنيع الغذائي الثالثة الصديقة للبيئة بقرية سرسموس بالشهداء

نظمت جامعة المنوفية القافلة الثالثة للمنتجات الغذائية الصديقة للبيئة بقرية سرسموس مركز الشهداء إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تفعيلا لدور الجامعة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، إشراف الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد على أهمية هذه القوافل في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسرة المصرية، موضحا أن قوافل التصنيع للمنتجات الغذائية الصحية الصديقة للبيئة تأتي في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تهدف جامعة المنوفية إلى نشر ثقافة العمل الحر والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر باعتبارها نواة لتقدم وازدهار الاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور صبحي شرف، أن القافلة قامت بعرض نماذج لحفظ وتصنيع الأغذية المنزلية كمشروعات صغيرة نحو إنتاج غذاء صحي عالي الجودة وتحقيق التنمية المستدامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين دخل الأسرة المصرية مضيفاً أنه تم تدريب 25 سيدة بشكل احترافي على صناعة المخللات المتنوعة كأحد طرق حفظ الخضروات والزبادي لترشيد النفقات في ظل ارتفاع الأسعار، إذ تبحث الكثير من السيدات عن بدائل أو طرق موفرة لتحضير بعض الأساسيات في المنزل بتكلفة أقل وضمان للجودة.

وقامت القافلة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنوفية برئاسة إيهاب حجازي المدير الإقليمي للجهاز، وكليات الاقتصاد المنزلي، الزراعة تحت إشراف الدكتور ايهاب النعسان عميد كلية الاقتصاد المنزلي، الدكتور أحمد الخولي، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد علوي وكيل الكلية لشءون خدمة المجتمع وتنمية، البيئة وتنسيق الدكتورة جيهان سويد، منسق الجامعة للمبادرة.

وشارك في أعمال القافلة الدكتور هشام سعد بكلية الاقتصاد المنزلي، والدكتورة الهام أمين رئيس قسم الالبان، والدكتورة عبير صبحي، المدرس المساعد بقسم علوم الأغذية، والدكتور محمد طاحون، مدير إدارة القوافل، ومحمود ندا، نائب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.