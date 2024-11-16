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السبت 16 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدهراوى يفوز برئاسة اتحاد الكاراتيه حتى 2028

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية
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فاز الكابتن محمد الدهراوى برئاسة الاتحاد المصري للكاراتية باكتساح بعد إجراء الانتخابات التي أقيمت اليوم السبت لاختيار مجلس إدارة جديد يدير شئون الاتحاد خلال الدروة الانتخابية من 2024 حتى 2028.

وحصدت قائمة الكابتن محمد الدهراوى ١٦٤ صوت  فيما حصلت قائمة منافسه محمد مصيلحى ٧٨ صوت فقط وكان هناك ٤٢ صوت باطل

تضم الجمعية العمومية لاتحاد السباحة٢٤٦ هيئة  لها حق التصويت

وتضم قائمة محمد الدهراوى كلا من : سيد نصر على منصب نائب الرئيس، ويتواجد في القائمة على منصب العضوية كلا من عصام الدين عبدالرؤوف وسامح الشبراوي ومحمد سعد وأمين الزعبلاوي وخليفة السيد عبدالله وأحمد عزت مبروك.

كما ضمت القائمة أعضاء احتياطيين وهم رجب حسن، حسام موسى، أحمد زكريا، أحمد عبد الله

جدير بالذكر أن قد حددت اللجنة الأولمبية المصرية يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.

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