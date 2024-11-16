نواب الشيوخ: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات يضع خطوات ثابتة نحو الريادة في توطين الصناعة المحلية

أشاد اعضاء مجلس الشيوخ بإعلان إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، وبدء الإنتاج بعد توقف دام 15 عام، وهو مايشير الي ان مصر تتجة بقوة نحو التصنيع المحلي والقيادة السياسية تعمل بكل جهد من أجل تزليل كافة العوائق لهذه الشركات لتحقيق الريادة والصدارة العالمية.

من جانبة قال النائب وليد التمامي عضومجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن إن اعادة تشغيل شركة النصرالمصرية للسيارات يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توطين الصناعة المحلية ودعم زيادة الإنتاج المحلي بهدف تقليل الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج وايضا مايساعد علي توفيرفرص عمل كبيرة للشباب .

وأضاف التمامي في تصريحات صحفية اليوم ، إن شركة النصر لصناعة السيارات لها تاريخ طويل في دعم الاقتصادي الوطني، منذ تأسيسها في عام ١٩٥٩ وهو جزء مهم في الفترة الحالية ان نعتمد علي التصنيع المحلي والتصدير للخارج واعادة تشغيل مثل تلك الشركات التي كان لها باع طويل لكي نجني ونحقق دعم كبير في الاقتصاد المصري.

واشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاعتماد على الصناعات الوطنية هو امر ضروري جدا في الفترة الحالية من أجل إحلال الصادرات محل الواردات من المنتجات المصرية الأصيلة وتحفيز جذب الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم السوق المصرية والتوغل بالمنتجات الوطنية نحو السوق العالمية، هوافضل الحلول لصناعة اقتصاد وطني قوي، قادر على مواجهة أية تحديات.

من جانبه اكد النائب محمد علي ابو حجازي عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن إن إحياء العمل بشركة النصر للسيارات مرة أخرى للسوق المصري يعد إنجازًا ضخمًا وتوجه نحتاجة الان بان يكون كل شيء في بلدنا صناعة مصرية خاصتا وان شركة النصر لصناعة السيارات تعد واحدة من أهم القلاع الصناعية في مصر والوطن العربي .

وأضاف ابوحجازي ، خلال تصريحات له اليوم السبت، أن تشجيع الصناعة المحلية وعودة العمل لشركات عريقة مثل شركة النصر وإنتاج أول أتوبيس محلي بمكونات محلية ذات جودة عالية، سيجني ثمار اقتصادية ويوفر الكثير علي المستهلك المحلي .

ولفت ابوحجازي إلى أن الدولة المصرية حريصة على توطين الصناعة المحلية ودعم زيادة الإنتاج المحلي وكذلك توفير احتياجات السوق المحلي، رغم الظروف الإقتصادية العالمية الا وان مصر صامدة وقوية وتواصل التقدم إلى الأمام و الإنجازات في بلدنا مصر تتحدث عن نفسها، وستكون مصر خلال فترة قصيرة بدعم القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ستتجة نحو الريادة الصناعية والزراعية وكافة المجالات والقطاعات .



