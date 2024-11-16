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السبت 16 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مركز المنيا يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق

رئيس مركز المنيا
رئيس مركز المنيا يتابع أعمال رصف الطرق
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تفقد عامرطه رئيس مركز ومدينة المنيا اليوم أعمال رفع كفاءة الطرق بقرية صفط الخمار ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة المنيا 
حيث افاد رئيس مركز ومدينة المنيا أنه تم البدء فى أعمال رصف طريق صفط الخمار إلى حدود ابوقرقاص بطول ٦كم  حيث تم قطع الطبقة القديمة  ووضع طبقة التربة الرملية موجها   بمتابعة تنفيذ الأعمال بكفاءة عاليه وفى الوقت المحدد لها  .
جاء ذلك بحضور المهندسة هبة حافظ مدير إدارة الرصف ،المهندس احمد حسن، محمد بكر  و تحت اشراف مديريه الطرق والنقل تنفيذ وحده الرصف والانشأت بالمحافظة .

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الخطة الاستثمارية المنيا رئيس مركز المنيا رفع كفاءة الطرق قرية صفط الخمار مديرية الطرق والنقل مدينة المنيا