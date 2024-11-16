وزارة الرياضة تعلن عن ملتقى " توظيف مصر" بمركز شباب باب الشعرية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب عن تنفيذ ملتقي "توظيف مصر " لشركات القطاع الخاص بمركز شباب باب الشعرية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وذلك يوم السبت ٣٠ نوفمبر 2024 بمشاركة نحو 20 شركة من شركات القطاع الخاص.

و أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل على تشغيل الشباب من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تقديم فرص عمل للشباب وتعزيز قدراتهم.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى ان الوزارة تؤمن بأهمية تنفيذ ملتقيات التوظيف، حيث أنها تلعب دوراً حيوياً في تحسين فرص العمل للشباب المصريين، وتوفر هذه الملتقيات بيئة للتواصل بين الشباب وشركات القطاع الخاص، مما يساعد في تقديم فرص عمل جديدة وتوفير وظائف تتناسب مع مهارات الشباب، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير مهارات البحث عن العمل والتقديم، مما يعزز من قدرة الشباب على التنافس في سوق العمل.

للتسجيل لحضور الملتقى من خلال اللينك التالي: https://forms.office.com/r/WEpJFW1Abj