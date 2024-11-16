بـ 5 لاعبين.. مصر تحصد 11 ميدالية ببطولة العالم للقوة البدنية في شيكاغو

أحرز المنتخب المصري للقوة البدنية 11 ميدالية بواقع 8 ذهبيات وفضيتين وبرونزية في بطولة العالم المقامة خلال الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أكثر من 30 دولة.

وجاءت ميداليات مصر كالتالي:

توج حامد خلاف ميزان بميداليتين ذهبيتين في ميزان 140 كجم، حيث أحرز ذهبية القوة كاملة وذهبية الديدلفت محققا 400 سكوات، و190 بنش و372.5 ديدلفت، ومجموعة 962.5 في ميزان 140 كجم.

وفاز عبد الرحمن جابر (ميزان ٦٠ كجم) بالميدالية الذهبية في الاسكوات محطما رقم العالم.

وأحرز أمير محمد سيد (وزن 125 كجم) ذهبيتين: ذهبية كلاسيك روو، وذهبية ديدلفت محققاً مجموع 922.5 كجم.

وحقق أحمد محمد سعيد (ميزان 82.5 كجم) ذهبيتين وبرونزية: ذهبية كلاسيك رو، وذهبية سحب رو محطما رقم العالم للميزان، كما أحرز برونزية مسابقة البنش برس ليتوج بدرع أفضل لاعب في مسابقة كلاسيك رو على جميع الموازين، وأيضًا درع أفضل لاعب في مسابقة السحب رو على جميع الموازين.

وأحرزت آلاء طارق (ميزان 60 كجم) ذهبية وفضيتين: ذهبية بنش برس، وفضية مسابقة كلاسيك رو، وفضية سحب رو.

وشهدت البطولة حضور السفيرة ندى دراز، قنصل عام مصر في ولاية شيكاغو الأمريكية التي أعربت عن سعادتها بنتائج البعثة المصرية في بطولة العالم.

وأعرب اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصري للقوة عن سعادته بنتائج أبطال مصر في البطولة، مؤكدا أن هدف مصر في جميع مشاركاتها العالمية حصد أقصى عدد من الميداليات.

وشاركت مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 5 لاعبين وهم: آلاء محمد وزن 60 كجم، وعبد الرحمن جابر 60 كجم، وأحمد سعيد 82 كجم، وامير سعد 125 كجم، ومحمد خلاف 140 كجم.

وقاد الفريق فنيًا المدير الفني كابتن عادل العسال، فيما ترأس البعثة اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة.

يذكر أن مصر توجت في النسخة الماضية من بطولة العالم للقوة البدنية التي أقيمت في مانشستر 4 ميداليات ذهبية بعد المشاركة ببعثة مكونة من 6 لاعبين.