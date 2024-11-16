بالأرقام.. تعرف على إنجازات اتحاد السلاح في دورته المنتهية

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح عن أهم الإنجازات التي تحققت على مدار الأربع سنوات الماضية، وذلك قبل عدة أيام من نهاية الدورة الانتخابية 2021 - 2024، وايضا قبل اجتماع الجمعية العادية للعام 2023-2024 المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر والذي يتضمن جدول أعماله انتخاب مجلس إدارة للدورة 2024-2028.

ومنذ بداية الموسم الدولي شهر ديسمبر 2021 وحتى انتهاء الموسم الدولي لهذه الدورة الانتخابية استطاع لاعبو المنتخبات المصرية للسلاح حصد 253 ميدالية دولية في مختلف المراحل العمرية للثلاث اسلحة.

واليكم بالتفصيل الميداليات التي حصدتها المنتخبات المصرية للسلاح خلال الدورة الانتخابية 2021 - 2024:

ديسمبر 2021

- ميداليتين ذهبيتين في كأس العالم لسلاح سيف المبارزة رجال تحت 20 سنة بأوزباكستان

- ميداليتين ذهبيتين في كأس العالم لسلاح السيف رجال تحت 20 سنة بأوزباكستان

يناير 2022

- ميداليتين ذهبيتين في كأس العالم لسلاح سيف المبارزة رجال تحت 20 سنة فردي وفرق بالبحرين

فبراير 2022

- ميدالية ذهبية في كأس العالم لسلاح سيف المبارزة رجال -20 سنة بصربيا.

- 41 ميدالية متنوعة في البطولة الإفريقية للناشئين والناشئات تحت 17 وتحت 20 سنة في الثلاث اسلحة فردي وفرق بنيجيريا بواقع (16 ذهبية، 10 فضيات، 15 برونزية).

ابريل 2022

- ثلاث ميداليات متنوعة في بطولة العالم للناشئين والناشئات تحت17 وتحت 20 سنة في الثلاث اسلحة فردي وفرق بدبي بواقع (ذهبية وفضية وبرونزية).

يونيو 2022

- 21 ميدالية متنوعة في البطولة الإفريقية للكبار رجال وسيدات في الثلاث اسلحة فردي وفرق بالمغرب (8 ذهبيات، 6 فضيات، 7 برونزيات).

يوليو 2022

- 3 ميداليات متنوعة في دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران (ذهبيتين وبرونزية).

نوفمبر 2022

- برونزية في كأس العالم لسلاح السيف عمومي رجال بالجزائر.

- ذهبية وبرونزية في كأس العالم لسلاح السيف تحت 20 سنة ناشئين فردي وفرق بتونس.

ديسمبر 2022

- ذهبية وبرونزية في كأس العالم لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة ناشئين فردي وفرق بأوزباكستان.

- برونزية كأس العالم لسلاح الشيش عمومي رجال فردي وفرق باليابان.

يناير 2023

- برونزيتين في كأس العالم لسلاح السيف تحت 20 سنة ناشئين فردي وفرق بالمجر.

- ذهبيتين في كأس العالم لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة ناشئين فردي وفرق بإيطاليا.

- ذهبيتين في كأس العالم لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة ناشئين فردي وفرق بالبحرين.

فبراير 2023

- 38 ميدالية متنوعة في البطولة الإفريقية للناشئين والناشئات تحت 17 وتحت 20 سنة في الثلاث اسلحة فردي وفرق بغانا (16 ذهبية، 9 فضيات، 13 برونزية).

ابريل 2023

- 5 ميداليات متنوعة في بطولة العالم للناشئين والناشئات تحت 17 وتحت 20 سنة في الثلاث اسلحة فردي وفرق ببلغاريا (ذهبيتين، فضية، برونزيتين).

مايو 2023

- ذهبية في كأس العالم لسلاح الشيش عمومي رجال فردي وفرق بالمكسيك.

يونيو 2023

- 21 ميدالية متنوعة في البطولة الإفريقية للكبار رجال وسيدات في الثلاث اسلحة فردي وفرق بمصر (11 ذهبية، 4 فضيات، 6 برونزيات).

يوليو 2023

- برونزية سلاح السيف في بطولة العالم للرجال والسيدات بايطاليا.

نوفمبر 2023

- فضية في كأس العالم لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة ناشئين بجورجيا.

- برونزية في كأس العالم لسلاح السيف ناشئين تحت 20 سنة بتونس.

ديسمبر 2023

- فضية في كأس العالم لسلاح الشيش عمومي رجال باليابان.

- ذهبية في كأس العالم لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة ناشئين باليونان.

يناير 2024

- فضية في كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئين تحت 20 سنة بإيطاليا.

- برونزية في كأس العالم لسلاح السيف ناشئين تحت 20 سنة بالمجر.

- ذهبية وبرونزية في كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئين تحت 20 سنة بالبحرين.

- برونزية في كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئات تحت 20 سنة بأوزباكستان.

فبراير 2024

- برونزية في كأس العالم لسلاح السيف ناشئين تحت 20 سنة بفرنسا.

مارس 2024

- برونزية في كأس العالم لسلاح السيف عمومي رجال فردي وفرق بإيطاليا.

- 65 ميدالية متنوعة في البطولة الإفريقية للناشئين والناشئات تحت "15، 17، و20 سنة" في الثلاث اسلحة فردي وفرق بالقاهرة بواقع (28 ذهبية، 15 فضية، 22 برونزية).

ابريل 2024

فضية في بطولة العالم للناشئين والناشئات تحت 17، وتحت 20 سنة في الثلاث اسلحة فردي وفرق بالسعودية.

مايو 2024

- فضية في كأس العالم لسلاح السيف عمومي رجال فردي وفرق، بمدينة سول.

يونيو 2024

- 22 ميدالية متنوعة في البطولة الإفريقية للكبار رجال وسيدات في الثلاث اسلحة فردي وفرق بالمغرب، بواقع "10 ذهبيات، 3 فضية، 9 برونزية".

يوليو 2024

- برونزية سلاح سيف المبارزة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وبعد حصول مصر على ميدالية برونزية من خلال محمد السيد في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 أكد السلاح المصري نجاحاته العالمية بعد الحصول على ميداليات في جميع بطولات العالم للمراحل السنية المختلفة وانهي الموسم بميدالية أولمبية غالية.

وقد دعا الاتحاد المصري للسلاح لاجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2023-2024 يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر الساعة العاشرة صباحًا بقاعة الاجتماعات بمبنى اللجنة الأولمبية المصرية والذي يتضمن جدول أعماله انتخاب مجلس إدارة للدورة 2024-2028.

ولم تتقدم سوى قائمة كابتن طارق الحسيني للترشح بعد غلق الباب لتفوز القائمة بالتزكية.

وتضم قائمة كابتن طارق الحسيني السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والذين قادو الاتحاد تحت رئاسة كابتن عبد المنعم الحسيني في الدورتين السابقتين لتحقيق انجازات عالمية وأولمبية في طفرة لم تحدث من قبل في اتحاد السلاح، حيث تضم القائمة كلاً من: ايمن منير، خالد كابش، مدحت شكرى، سامر شريف، احمد نبيل، احمد سمير الميدانى، ايمن زايد، مرفت حسنين، ياسمين جاد، امانى البحيرى، امنية حسين.

الجدير بالذكر أن كابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح قد أعلن عدم خوضه انتخابات هذه الدورة مع التأكيد على كامل دعمه لمجلس الإدارة.

ويهدف الاتحاد المصري للسلاح في دورته الجديدة بغالبية أعضاء المجلس السابق، إلى استكمال مسيرة الانجازات والتركيز على الناشئين من أجل ضمان مستقبل السلاح المصري على المستوى الدولي والأولمبي.