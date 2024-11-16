رئيس مطاي يتابع استمرار أعمال النظافة اليومية بالكورنيش والطريق الدائري

تابع تاج جلال ابوسداح رئيس مركز ومدينه مطاي، أعمال النظافه اليومية بكورنيش الابراهيمية بطريق مصر أسوان الزراعي، تحت إشراف فضل الجبالي والدكتور هشام حسانين نائبا رئيس المركز.

وأوضح وكيل الوزاره تاج جلال ابو سداح رئيس المركز، أن اداره الكورنيش قامت برفع القمامة من نقاط تجميعها حيث تم رفع الأتربة من على جانبي طريق مصر أسوان الزراعي ( كورنيش الابراهيميه) ، كما تم رفع مخلفات قص الأشجار و الحشائش بالطريق، بالتعاون مع الحمله الميكانيكيه بحضور اشرف فاروق رئيس اداره الكورنيش.

وتستمر اداره الطريق الدائري في رفع المخلفات من اماكن تجميعها بالطريق الدائري ونظافه الحاره الوسطى، تحت إشراف السيد عبد الباقي رئيس اداره الطريق الدائري.

كما تابع رئيس المركز، أعمال اداره تطوير وتجميل المدينه بالوحده المحليه، حيث قامت اداره تجميل وتطوير المدينه اليوم بالعمل في قص وتهذيب الأشجار بالحدائق المتواجده بطريق مصر أسوان الزراعي وتهذيب الحشائش على طول الطريق.

كما تم ري الأشجار المزروعه سابقا بالطريق الدائري ورفع المخلفات بحضور السيد حسن جلال مدير اداره تجميل وتطوير المدينه.

وأكد رئيس المركز أن حملات النظافة مستمرة بالمدينة والاحياء،ويتم متابعتها لحظيا لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمركز.

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