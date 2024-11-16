فريق طبي ينجح في إجراء جراحة معقدة لمريض ببني سويف التخصصي

نجح فريق طبي بمستشفى بني سويف التخصصي، في إجراء عملية جراحية معقدة لمريض عقب وصوله إلى المستشفى يعاني من الآلام وفي حالة حرجة، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية العاجلة، ودخوله إلى غرفة العمليات، وإنقاذ حالته، ضمن الخدمات التى تقدمها المستشفى، وتوجيهات الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بسرعة التعامل مع الحالات الحرجة، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى المترددين على المستشفى.

وقال الدكتور أحمد محمود صادق، مدير عام المستشفى، إن المريض حضر إلى قسم الاستقبال يعاني من أعراض انسداد معوي ووجود قئ شديد وجفاف وارتفاع في درجة الحرارة، وانتفاخ وآلام شديدة بالبطن، ووجود تاريخ مرضى باستئصال الزائدة الدودية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المريض وعمل التحاليل والإشاعات والفحوصات الطبية اللازمة، وقرر الأطباء تجهيز المريض لإجراء عملية استكشاف بالبطن.

وأكد الدكتور أحمد صادق أنه عقب عملية الاستكشاف تبين للأطباء وجود التصاقات عديدة وكثيرة بين الأمعاء الدقيقة التي تم فكها، بالإضافة إلى وجود فتق كبير بالحجاب الحاجز على الجهة اليسري، وبه أغلب القولون المستعرض، وجزء كبير من القولون النازل، حيث تم استخراج القولون وإرجاعه إلى تجويف البطن، ورتق الحجاب الحاجز ووضع أنبوبة صدرية بعد تشفيط السوائل بجوار القلب، بالإضافة إلى استئصال بقية الزائدة الدودية وعمل غسيل للبطن ووضع درانق، وتم خروج المريض من غرفة العمليات، ووضعه تحت الملاحظة بإشراف الأطباء لحين تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى.

ووجه مدير عام المستشفي الشكر للطاقم الطبي الذي أجري العملية الجراحية بمهاراة عالية والتى تعد من العمليات الكبري ذات الطابع الخاص، وضم كلا من الدكتور رجب رضوان استشاري الجراحة العامة، والدكتور حسين الروبي استشاري الجراحة العامة، وأطباء التخدير وهم الدكتورة إيناس مدحت، والدكتورة إبتهال الكوم، وأخصائيي التمريض هدير راضي عبد الحميد، وشروق عبد الحكيم.