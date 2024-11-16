رئيس مدينة مطاي يتابع منافذ بيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة

تابع تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة مطاي، منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والمقامة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية ورجال المجتمع المدني.

حيث تابع رئيس المركز منافذ بيع السلع الغذائية المقامة بالمدينة والقرى تحت إشراف فضل الجبالي والدكتور هشام حسانين نائبا رئيس المركز، للتأكد من العمل بالأسعار المخفضة طبقا لمبادرة تخفيض الأسعار، والتأكد من وضع لافتات الأسعار المخفضة علي السلع المعروضة، كما تم المرور على منافذ البيع بحي جنوب المدينة.

وقال تاج جلال أبو سداح، إن الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي تولي اهمية كبيرة لمتابعة منافذ بيع المنتجات بأسعار مخفضة، بالمدينة والقرى، وأنه في صدد الإعداد لافتتاح أكثر من منفذ بالقرى بالتعاون مع إدارة التموين، ومنظمات المجتمع المدني.

ووجه رئيس المركز، منفذ بيع السلع والمنتجات الغذائية بالمدينة والقرى بتكثيف الحملات الرقابية في المركز بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وإدارة التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضع عن الأسعار على المنتجات، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها، مشيرًا إلى أن التخفيضات تصل إلى 30% للسلع.

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