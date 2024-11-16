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السبت 16 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مسار يواجه البنك التجاري الإثيوبي بدوري أمم إفريقيا للسيدات.. اليوم

فريق مسار
فريق مسار
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يستعد فريق مسار لكرة القدم النسائية، اليوم السبت، البنك التجاري الإثيوبي ضمن منافسات بدوري أبطال إفريقيا، كممثل لمصر.

وكان قد فاز فريق مسار على ماميلودي صنداونز حامل اللقب للنسخة الماضية ١ - صفر، فيما واجه إيدو كوينز في الجولة الثانية وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ويختتم المجموعة اليوم مواجهة البنك التجاري الإثيوبي.

وأسفرت القرعة للدوري عن تقسيم الفرق على النحو التالي:- المجموعة الأولى ضمت كلًا من الجيش الملكي (المغرب) – نسور المدينة (السنغال) – تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) – جامعة ويسترن كيب (جنوب إفريقيا).

وضمت المجموعة الثانية كلا من: ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) – FC مسار (مصر) – البنك التجاري (إثيوبيا) –إيدو كوينز (نيجيريا)،ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي.

ومن المقرر أن تستمر منافسات دوري إفريقيا  حتى 23 نوفمبر.

مسار منافسات بدوري أبطال إفريقيا كرة القدم النسائية