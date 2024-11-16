قوافل طبية شاملة لتقديم الدعم الصحي لأهالي الإسماعيلية

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، سلسلة من القوافل الطبية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التخصصات المختلفة تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واستمرارًا لجهود مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين صحيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

واستهدفت القوافل عددًا من المناطق بمركز ومدينة القنطرة غرب، وأبوصوير والشهداء وقرية الزغابة؛ لتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

واشتملت القوافل الطبية على التخصصات التالية: (أنف وأذن، حنجرة، مسالك، جراحة عامة، نساء وتوليد، أطفال، جلدية، عظام، باطنة، ورمد).

وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، على أهمية دور المؤسسات والجمعيات الأهلية في دعم وتعزيز الخدمات الطبية، سواء مستشفيات ومراكز وعيادات طبية، بجانب تنفيذ قوافل طبية بالمناطق النائية؛ لتقديم خدمات الفحص والعلاج وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمحتاجين.

وأضافت أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز التكامل بين القطاع الأهلي والحكومي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجال الطبي، وضمان وصول الخدمة لجميع فئات المجتمع.