إرسال عينة من المخدرات المضبوطة بحوزة البلوجر داليا فؤاد وشريكها الأجنبي للمعمل الكيميائي

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإرسال كمية من المواد المخدرة، المضبوطه بحوزة البلوجر داليا فؤاد وشريكها الأجنبي بمنطقة التجمع إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة.

وكشفت التحقيقات في واقعة القبض على البلوجر داليا فؤاد، بتهمة حيازة مخدر اغتصاب الفتيات، أن المتهمة أقرت خلال التحقيقات بحيازتها للمخدرات المضبوطه، مشيرة إلى أن مهمتها كانت ترويج المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقابل حصولها على مبالغ مالية من العنصر الأجنبي المتهم بالقضية.

وتابعت داليا فؤاد :" أن المتهم الرئيسي في الواقعة هو من عرض عليها العمل معه لمساعدته في ترويج العقار المخدر، مستطرده:" مكنتش عارفة أنه مخدرات، وانا مش بتاجر معاه".

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات من ضبط أحد العناصر الإجرامية " يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ) بالإتجار فى مخدر (GHP المعروف بمخدر إغتصاب الفتيات) عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنة لدولة أخرى تمهيداً لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعاناً منه فى عمليات التمويه وذلك .لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه صانعة_محتوى عبر مواقع التواصل الإجتماعى " لها معلومات جنائية" .

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة ( 145 مليون جنيه تقريباً ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق