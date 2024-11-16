رئيس الجامعة يتابع جاهزية كليتي العلوم والتمريض لاستقبال لجنة الجودة.. صور

تفقد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، كليتى العلوم والتمريض ؛ لمتابعة سير العمل داخل الكليتين، والتأكد من استكمال كافة متطلبات معايير الاعتماد حيث تستعد الجامعة لاستقبال لجان المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لمتابعة مدى استيفاء معايير الجودة بكليات الجامعة المتقدمة وبرامجها أجرى.
وقد تفقد رئيس جامعة المنيا خلال الزيارة التي رافقه فيها، الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ابو هشيمة مصطفي المستشار الهندسي للجامعه، والدكتور احمد على عميد كلية العلوم، والدكتورة صفاء عبد الرحمن عميد كلية التمريض،و وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكليتين والدكتور باسم عبدالحكيم أمين عام الجامعة، ؛ المبانى الرئيسة ومبانى الأقسام بكليتى العلوم والتمريض وقاعات الدرس والمعامل للتأكد من مطابقة معايير الجودة بهما.
وأكد رئيس الجامعة، على الحرص الشديد الذي تُوليه الجامعة، لحصول كلياتها وبرامجها على الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي، وتقديم كافة الدعم،
وتوفير البيئة المُناسبة التي تليق بطلاب الجامعة، وبهيكلها التنظيمي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والوصول بالخريجين إلى التميز والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ووجه فريق العمل داخل الكليتين بالاستعداد التام لهذه الزيارة، والخروج بالصورة المُثلى التي تحقق تطبيق كافة معايير الجودة للحصول على الاعتماد.