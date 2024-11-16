رئيس الجامعة يتابع جاهزية كليتي العلوم والتمريض لاستقبال لجنة الجودة.. صور

تفقد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، كليتى العلوم والتمريض ؛ لمتابعة سير العمل داخل الكليتين، والتأكد من استكمال كافة متطلبات معايير الاعتماد حيث تستعد الجامعة لاستقبال لجان المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لمتابعة مدى استيفاء معايير الجودة بكليات الجامعة المتقدمة وبرامجها أجرى.

وقد تفقد رئيس جامعة المنيا خلال الزيارة التي رافقه فيها، الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ابو هشيمة مصطفي المستشار الهندسي للجامعه، والدكتور احمد على عميد كلية العلوم، والدكتورة صفاء عبد الرحمن عميد كلية التمريض،و وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكليتين والدكتور باسم عبدالحكيم أمين عام الجامعة، ؛ المبانى الرئيسة ومبانى الأقسام بكليتى العلوم والتمريض وقاعات الدرس والمعامل للتأكد من مطابقة معايير الجودة بهما.

وأكد رئيس الجامعة، على الحرص الشديد الذي تُوليه الجامعة، لحصول كلياتها وبرامجها على الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي، وتقديم كافة الدعم،

وتوفير البيئة المُناسبة التي تليق بطلاب الجامعة، وبهيكلها التنظيمي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والوصول بالخريجين إلى التميز والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ووجه فريق العمل داخل الكليتين بالاستعداد التام لهذه الزيارة، والخروج بالصورة المُثلى التي تحقق تطبيق كافة معايير الجودة للحصول على الاعتماد.

IMG-20241116-WA0050

IMG-20241116-WA0048

IMG-20241116-WA0047

IMG-20241116-WA0044

IMG-20241116-WA0045

IMG-20241116-WA0042

IMG-20241116-WA0043

IMG-20241116-WA0040

IMG-20241116-WA0041

IMG-20241116-WA0038

IMG-20241116-WA0036

IMG-20241116-WA0037

IMG-20241116-WA0034

IMG-20241116-WA0035

IMG-20241116-WA0032

IMG-20241116-WA0030

IMG-20241116-WA0033