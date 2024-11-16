نهاد أبو القمصان ردًا على سخرية لاعب الأهلي السابق: "مريلة المطبخ مستنياك"

قالت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، معلقة على تعليقات اللاعب أحمد بلال لاعب كرة الأهلي السابق بالسخرية من كرة القدم النسائية قائلة: "دا باعتبار إن عندنا كرة رجالية أصلا وما شاء الله النيش مليان كاسات العالم في الكرة".

وأضافت أبو قمصان من خلال بوست على التواصل الاجتماعية "الفيس بوك"، "لا تعايرنى ولا اعايرك واللا ادخل اجيبلك الجلاليب من الدولاب لما تعرفو النجاح هتعرفو تتكلمو بجد وتتناقشو في تطوير الكرة النسائية والرجالية كمان، علشان كدا دا كلام ما يتردش عليه غير إن مريلة المطبخ مستنياك.. تعالى نعلمك حاجة مفيدة تنفعك".

وكان قد انتشر منشور للاعب أحمد بلال يسخر فيه من الكرة النسائية في مصر، حيث قال "كرة نسائية إيه إللى بيلعبوها في مصر.. دا الستات مبيعرفوش يطبخوا هيعرفوا يلعبوا".