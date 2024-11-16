ضبط 7 أطنان ملح سياحات غير صالح للاستخدام بمخزن فى السويس

تمكنت مباحث التموين فى السويس من ضبط 7 أطنان ملح سياحات غير صالح للاستخدام الادامي داخل مخزن غير مرخص بمنطقة عرب المعمل داخل نطاق حى فيصل بالتعاون مع شرطة المرافق والطب البيطري و جهاز حماية المستهلك .

وكان اللواء حسام الدين الدح ، مدير أمن السويس ، قد أعطي تعليمات على شن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

بناءا على تحركت حملة مكبرة تضم مباحث التموين و الطب البيطرى وشرطة المرافق وجهاز حماية المستهلك وتم التفتيش على عدد من المحال التجارية المختلفة لتاكد من صحة وصلاحية المنتجات و المواد الغذائية المقدمة الى المواطنين .

وخلال الحملة تمكنوا من ضبط 7 أطنان ملح سياحات فى مخزن غير مرخص بمنطقة عرب المعمل كانوا يستخدمون الملح غير صالح فى تمليح الاسماك غير طازجة والتى يحصلون عليها من مخلفات البيع الاسماك بسواق السويس ، كما تم ضبط فى المخزن 750 كيلو سمك غير صالح بسبب سوء التخزين .

حررت الحملة محضر بالواقعة بقسم شرطة فيصل واحالتها الى النيابة العامة والتى أمرت بالتحفظ على الكمية المضبوطة وتشميع المخزن لحين اعدام الكمية .