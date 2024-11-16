الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية تبلغ 255 عسكريا على محور كورسك في يوم واحد

أعلنت وزاة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية 255 عسكريا تابعا لها، وثلاث ناقلات جند مدرعة ونظام دفاع جوي، ومحطة حرب إلكترونية، خلال يوم واحد.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية - أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت خلال النهار 255 عسكريا، وثلاث ناقلات جند مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة، وسبع سيارات، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات، ومدفع 152 ملم من طراز دي - 20، ومحطة حرب إلكترونية.

وبحسب الوزارة، فقد خسر الجيش الأوكراني منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، أكثر من 32930 عسكريا، و213 دبابة، و136 عربة مشاة قتالية، و115 ناقلة جند مدرعة، و1167 مركبة قتالية مدرعة، و951 سيارة، و284 قطعة مدفعية، و40 راجمة صواريخ، بما في ذلك 11 منظومة هيمارس، وستة منظومات"إم إل أر إس" أمريكية الصنع.