"النوم 8 ساعات" .. أستاذ الصحة العامة يقدم روشتة لتقوية الجهاز المناعي في الشتاء

قال الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة، إنّ دخول فصل الشتاء يصبحه الكثير من أنشطة الجراثيم والميكروبات، موضحًا أن الله خلق كل داء ودواءه، وفي الشتاء، يجب الحصول على التطعيمات وأنا أنصح كل المصريين بذلك، فيجب أن يحصلوا على تطعيم الانفلونزا للحماية من الغالبية العظمى من حالات الانفلونزا، ويُجدد سنويا".

وأضاف "المر" في لقاء عبر تطبيق "zoom"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "هناك أمور تضعف الجهاز المناعي، وإن قللناها فإننا نقوي الجهاز المناعي هي قلة النوم، فالنوم يقوي الجهاز المناعي، وأنصح بالنوم من 7 لـ8 ساعات بشكل متواصل للإنسان المبالغ، ولا يفضل النوم أكثر من 8 ساعات".

وتابع أستاذ الصحة العامة: "التدخين يضعف الجهاز المناعي، فالنيكوتين أثاره خطيرة في هذا الصدد، ويجب تقليله، والأفضل منعه تماما، والكحوليات أخطر من التدخين، إذ تضاعف كل أمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز المناعي وما إلى ذلك، كما يجب الحرص على التغذية وتناول الخضروات والفواكه والحصول على مصادر فيتامين سي مثل البرتقال والليمون".