اتعرف عليه من النت.. حبس عاطل قتل صديقه في البحيرة لهذا السبب

قرر عبد الرحمن قنصوه، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار محمد الشريف، رئيس نيابة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وسكرتاريه محمد الشرقاوي، اليوم السبت، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية قيامه بقتل صديقه بسبب خلاف على ممارسة الشذوذ الجنسي، الأمر الذي دفع المتهم إلى القيام بطعن المجني عليه بعدة طعنات نافذة حتى تأكد من وفاته.

كشف غموض العثور على جثة شاب في البحيرة

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، من كشف غموض العثور على جثة شاب بإيتاي البارود بجوار السكة الحديد بقرية قليشان التابعة لدائرة المركز، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، بسبب ممارسة الشذوذ الجنسي.



تعود أحداث الواقعة بتلقي اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بالعثور على جثة شاب بجوار السكة الحديد بقرية قليشان، التابعة لدائرة المركز، ويوجد بها عدة طعنات نافذة فى جميع أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إيتاي البارود إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "حمادة س م"، 33 عامًا ومقيم بمركز أبو حمص.

ووجه اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير، رئيس مباحث المديرية والمقدم عبدة خطاب مفتش المباحث، والرائد أحمد المسيرى، رئيس مباحث المركز، لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "فتحي ا " عاطل ومقيم بقرية قليشان، وذلك بسبب ممارسة الشذوذ مع المجني عليه، وتم ضبط المتهم.

وبمواجهته بما أسفرت عنه تحريات فريق البحث اعترف بارتكابه الواقعة، وذلك بسبب خلافات على ممارسة الشذوذ الجنسي، واعترف المتهم أنه تعرف على المجنى عليه عن طريق أحد الجروبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب منه الحضور لمسكنه وعقب حضوره طلب منه ممارسة الشذوذ الجنسي وعقب الانتهاء طلب منه المجني عليه تبادل الأدوار أثناء ممارسة الشذوذ، إلا أنه رفض فقام بالتعدي عليه وطعنه حتى تأكد من وفاته.

وحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.