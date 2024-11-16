مازن الغرباوي يكشف تفاصيل انطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

قال المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، إن فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان انطلقت أمس بحضور وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء.

وأضاف الغرباوي في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أمس كان يوما مهيبا، لأن الافتتاح تم وسط حضور جماهيري واسع وبمشاركة أكثر من 36 دولة، وكان بداية مبشرة للغاية لدورة ناجحة وقوية تتضمن فعاليات عديدة.

وواصل، أن الدورة ستشهد 16 عرضا مسرحيا في مسابقات المهرجان المختلفة وورش للأطفال في المدارس وورش متنوعة أخرى وحضور لنجوم عالميين مثل لعالمي ميخائيل جوريفوي، بالإضافة إلى العديد من الأسماء اللافتة واللامعة وهذا يؤكد على أهمية ومكانة القوة الناعمة وأثر المسرح والفنون في سبيل تطوير شكل المجتمع المصري.

وأردف، أن هذه الدورة ستشهد العديد من التكريمات مثل الراحل جلال الشرقاوي الذي قدم إسهاما كبيرا وتاريخا عظيما من الفن في فترة ذهبية للمسرح المصري، و المخرج الروماني قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولي، والفنان علاء مرسي والفنانة حلا عمران من سوريا، وغيرهم.