استشاري: مصر حلت أغلب المشكلات في مجال الإسكان

قال الدكتور سعيد حسنين استشاري التخطيط العمراني، إنّ المنتدى الحضري ملتقى عالمي لا تنظمه إلإ دولة شهدت أحداثا مهمة تتعلق بالعمران، إذ تختار الأمم المتحدة الدولة المستضيفة لهذا الحدث بعناية.

وأضاف "حسنين"، في لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "هناك مشكلات في العالم مثل المناخ، وبعد نجاح cop 27 الذي استضافته مصر، كان من الضروري تنظيم هذا المنتدى داخل مصر، في ظل الأنشطة العمرانية التي شهدتها الدولة المصرية".

وتابع استشاري التخطيط العمراني، أن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة في مجالات الإسكان العشوائي والمدن الاستدامة والتعامل مع البيئة، وبالتالي، فإن اختيارها لتنظيم هذا المنتدى كان اختيارا ضروريًا.

وأوضح: "مصر حلت أغلب المشكلات التي كان يعاني منها المواطن في مجال الإسكان، منها ما يتعلق بالإسكان العشوائي والإسكان في المناطق الخطرة، وتخلصت من نحو 360 منطقة خطرة على حياة الإنسان وصحته مثل تل العقارب، كما جرى نقل السكان من هذه المناطق والمناطق العشوائية إلى سكن بديل في إطار خطة مصرية ومشروع قومي".