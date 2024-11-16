ستيفان روستي.. محطات الرحلة الفنية بين النشأة في فيينا والانتقال إلى شبرا

تحل اليوم الموافق ١٦ نوفمبر، ذكري ميلاد الفنان ستيفان روستي، والذي قدم للسينما العديد من الأعمال، ولاقت نجاحاً كبيراً خلال رحلته الفنية.

البداية والنشأة

ولد ستيفان روستي في فيينا، حيث تزوج والده من والدته التي كانت تعيش في روما، ولكن لم يدم الزواج لفترة طويلة وانفصلت الزوجة وانتقلت للعيش في حي شبرا بالقاهرة.

تأثير الانتقال بحي شبرا

تأثر ستيفان روستي كثيراً بالنشأة في فيينا، ثم بالانتقال إلى القاهرة، وخاصةً بحي شبرا، حيث خلق حالة خاصة بخليط من الأرستقراطية الأوروبية، والأصالة وخفة الظل المصرية.

مدرسة ستيفان روستي الفنية

استطاع الفنان ستيفان أن يقدم أدوار الشر، ولمن بزاوية فنية مختلفة، وقدم الشر بغطاء من الكوميديا الهادئة، بمعادلة لم يقترب منها أي من بني جيله الفني، لتحقق أعماله نجاح كبير مع الجمهور وتعيش أعماله حتي وقتنا الحالي.

أبرز أعماله الفنية

قدم الفنان ستيفان روستي عددا كبيرا من الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم "لا تذكريني، حلاق السيدات، يا الدفع يا الحبس، المليونير الفقير، قاطع طريق، حسن وماريكا، حب من نار".